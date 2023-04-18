Миллион тюльпанов зацвёл в штате Нью-Джерси

Он стоит от 12 до 16 долларов. А желающим унести с поля букет придется отдать еще некую сумму. Каждый сорванный цветок стоит доллар. Тем не менее посетителей много. Ведь обычно сезон цветения тюльпанов длится месяц, но в этом году закончится раньше обычного, говорят эксперты. Виной тому слишком теплая для апреля погода. Цветочная ферма появилась в Нью-Джерси в 2017 году. Тогда землю выкупила семья из Голландии. Теперь они поставляют тюльпаны в крупнейшие цветочные магазины по всему Восточному побережью.