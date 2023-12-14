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В Британии разрыв между богатыми и бедными «рискует превратиться в пропасть»

14 декабря 2023 20:07
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Новости Великобритании. В Британии разрыв между богатыми и неимущими рискует превратиться в пропасть. С мрачным прогнозом о неравенстве в одной из самых богатых экономик мира выступил независимый Центр социальной справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии разрыв между богатыми и бедными «рискует превратиться в пропасть»-1

Бороться с бедностью мешает экономический застой, а рост стоимости жизни усугубил трудности малообеспеченных британцев. По данным официальной статистики, в 2022 году к этой категории граждан относились около 14,5 миллиона человек. Растет и количество бездомных. Так, более 300 тысяч жителей Королевства проведут нынешнее Рождество без крыши над головой.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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