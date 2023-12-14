В Британии разрыв между богатыми и бедными «рискует превратиться в пропасть»

Новости Великобритании. В Британии разрыв между богатыми и неимущими рискует превратиться в пропасть. С мрачным прогнозом о неравенстве в одной из самых богатых экономик мира выступил независимый Центр социальной справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бороться с бедностью мешает экономический застой, а рост стоимости жизни усугубил трудности малообеспеченных британцев. По данным официальной статистики, в 2022 году к этой категории граждан относились около 14,5 миллиона человек. Растет и количество бездомных. Так, более 300 тысяч жителей Королевства проведут нынешнее Рождество без крыши над головой.