Путин: в новой мобилизации нет необходимости

Президент России Владимир Путин заявил, что новая волна мобилизации в РФ не требуется, так как 486 тысяч человек добровольно подписали контракт на службу в армии, в том числе на участие в специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.



Около 244 тысяч человек находятся в зоне боевых действий, а 41 тысяча человек уволены по различным причинам. Как подчеркнул Путин, после окончания мобилизации началась кампания по набору добровольцев на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. На данный же момент набрано 486 тысяч контрактников, и поток этот не уменьшается.

Путин отметил, что к концу года вместе с добровольцами число контрактников достигнет полумиллиона человек. Он напомнил, что в прошлом году в рамках частичной мобилизации было призвано около 300 тысяч человек, 14 из них были удостоены звания Героя Российской Федерации.