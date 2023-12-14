Глава БАПОР заявил, что Газа больше непригодна для жизни

Генеральный комиссар Агентства ООН по палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил на пресс-конференции в Женеве, что условия жизни в Газе превратились в неприемлемые. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, с каждым посещением ситуация только усугубляется, и Газа уже непригодна для жизни. В южной части сектора, в Рафахе, разрушена инфраструктура. С возобновлением боевых действий 1 декабря ООН лишилась доступа к северной части анклава.

С конца октября Израиль ведет наземную операцию в Газе в ответ на атаки ХАМАС, и Газа фактически разделена на две части. В конце ноября стороны объявили о семидневном перемирии для обмена заключенными, но 1 декабря Израиль возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в нарушении условий перемирия.