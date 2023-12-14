Путин предположил, что «Северные потоки» взорвали американцы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северный поток» взорвали, возможно, США или кто-то, находящийся под их влиянием.. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что проблемы Европы с дефицитом газа произошли по их вине, так как Россия не перекрывала поставки.

Путин особо подчеркнул, что «Газпром» надежный партнер и выполняет все контрактные обязательства.

В сентябре 2022 года на газопроводах Nord Stream и Nord Stream 2 произошли подрывы, и Германия, Дания и Швеция не исключили возможности саботажа. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывные устройства под газопроводы заложили дайверы ВМС США, а норвежцы привели их в действие спустя три месяца.

Действующий американский лидер Джо Байден, по его мнению, решил совершить диверсию, боясь, что Германия не пожелает оказывать военную помощь Украине, получая газ из России по «Северному потоку». В Вашингтоне эти обвинения опровергли.