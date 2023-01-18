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Между ЕС и США снова назрели разногласия

18 января 2023 08:08
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Между ЕС и США снова назрели разногласия на фоне Акта о снижении инфляции. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между ЕС и США снова назрели разногласия-1

По ее словам, в Брюсселе обеспокоены последствиями принятого закона. А именно тем, что он негативно влияет на торговлю. В связи с этим глава ЕК выразила надежду на скорое решение проблемы, возникшей между Евросоюзом и США. Разумеется, путем переговоров.

Напомним, в 2022 году Штаты приняли закон о снижении инфляции. Теперь европейским компаниям проще перевести свой бизнес в США, где они смогут получать более выгодные условия.

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# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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