Между ЕС и США снова назрели разногласия на фоне Акта о снижении инфляции. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, в Брюсселе обеспокоены последствиями принятого закона. А именно тем, что он негативно влияет на торговлю. В связи с этим глава ЕК выразила надежду на скорое решение проблемы, возникшей между Евросоюзом и США. Разумеется, путем переговоров.

Напомним, в 2022 году Штаты приняли закон о снижении инфляции. Теперь европейским компаниям проще перевести свой бизнес в США, где они смогут получать более выгодные условия.