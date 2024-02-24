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В Британии нашли и обезвредили 500-килограммовую немецкую авиабомбу времён Второй мировой

24 февраля 2024 12:31
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В Соединенном королевстве в городе Плимут саперы нашли и обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

Уточняется, что о наличии боеприпаса на заднем дворе своего дома местный житель Плимута сообщил британским правоохранителям еще 20 февраля. Однако, чтобы обезвредить бомбу, потребовалось несколько дней для эвакуации более 10 тысяч человек из потенциально опасного района.

Около 100 военнослужащих участвовали в перемещении авиабомбы, чтобы принудительно взорвать ее в море.

# ЧП

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