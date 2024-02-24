Нетаньяху: Израиль планирует взять Газу под свой контроль в скором времени

После окончания военной операции ЦАХАЛ на юге анклава глава правительства планирует поставить в управление местных чиновников, которые не будут зависеть от палестинских властей. План уже отвергли представители автономии. Также командование Израиля начало демилитаризацию северных территорий сектора для предотвращения провокаций ХАМАС. Напомним, с октября 2023 года в регионе продолжаются военные действия. ЦАХАЛ активно продвигается внутрь Газы, планируя в ближайшее время полностью взять анклав под свой контроль. В секторе с каждым днем ухудшается гуманитарная ситуация. Людям критично не хватает медикаментов и продовольствия.