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Нетаньяху: Израиль планирует взять Газу под свой контроль в скором времени

24 февраля 2024 10:59
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Израиль планирует в скором времени взять под свой контроль Газу. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху: Израиль планирует взять Газу под свой контроль в скором времени-1

После окончания военной операции ЦАХАЛ на юге анклава глава правительства планирует поставить в управление местных чиновников, которые не будут зависеть от палестинских властей. План уже отвергли представители автономии. Также командование Израиля начало демилитаризацию северных территорий сектора для предотвращения провокаций ХАМАС. Напомним, с октября 2023 года в регионе продолжаются военные действия. ЦАХАЛ активно продвигается внутрь Газы, планируя в ближайшее время полностью взять анклав под свой контроль. В секторе с каждым днем ухудшается гуманитарная ситуация. Людям критично не хватает медикаментов и продовольствия.

# Палестина-Израиль # Биньямин Нетаньяху

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