На юге Австралии возник новый огромный пожар

Новости Австралии. На юге Австралии появились новые очаги возгорания. Довольно быстро они объединились в огромный пожар, охвативший в настоящий момент свыше полумиллиона лесных гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупреждают, что в течение суток прогнозируются сильные порывы ветра, которые позволят огню распространяться с большой скоростью, быстро меняя направление движения.