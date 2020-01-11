На юге Австралии возник новый огромный пожар

Новости Австралии. На юге Австралии появились новые очаги возгорания. Довольно быстро они объединились в огромный пожар, охвативший в настоящий момент свыше полумиллиона лесных гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. На юге Австралии появились новые очаги возгорания. Довольно быстро они объединились в огромный пожар, охвативший в настоящий момент свыше полумиллиона лесных гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики предупреждают, что в течение суток прогнозируются сильные порывы ветра, которые позволят огню распространяться с большой скоростью, быстро меняя направление движения.
На помощь австралийским коллегам прибыли несколько сотен пожарных и спасателей из разных стран, в том числе из США, Новой Зеландии и Канады. Большинство из этих людей – добровольцы.