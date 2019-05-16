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В Бразилии прошла многотысячная акция протеста: люди против ограничения финансирования вузов

16 мая 2019 09:00
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Новости Бразилии. В Бразилии прошла многотысячная акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Манифестанты вышли на улицы 200 городов страны.

В Бразилии прошла многотысячная акция протеста: люди против ограничения финансирования вузов-1

Таким образом студенты и учителя выразили свое несогласие с намерением правительства ограничить финансирование вузов. Они считают, что это повлияет на качество программ послевузовского образования и научных исследований, а также приведет к уменьшению числа бюджетных мест в университетах.

Отметим, это первый крупный протест, с которым столкнулась новая администрация страны.

В Бразилии прошла многотысячная акция протеста: люди против ограничения финансирования вузов-4

В Бразилии прошла многотысячная акция протеста: люди против ограничения финансирования вузов-6

# Акции протеста # Фотофакт

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