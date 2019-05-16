В Бразилии прошла многотысячная акция протеста: люди против ограничения финансирования вузов

Новости Бразилии. В Бразилии прошла многотысячная акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Манифестанты вышли на улицы 200 городов страны.

Таким образом студенты и учителя выразили свое несогласие с намерением правительства ограничить финансирование вузов. Они считают, что это повлияет на качество программ послевузовского образования и научных исследований, а также приведет к уменьшению числа бюджетных мест в университетах.

Отметим, это первый крупный протест, с которым столкнулась новая администрация страны.