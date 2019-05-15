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Соглашение по Brexit вновь выставят на голосование британского парламента

15 мая 2019 12:15
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Новости Великобритании. Соглашение по Brexit вновь выставят на голосование британского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно после встречи Терезы Мэй с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.

Соглашение по Brexit вновь выставят на голосование британского парламента-1

Премьер-министр надеется, что на этот раз голосование пройдет удачно, и Великобритания сможет покинуть Евросоюз до летнего парламентского перерыва.

Напомним, ранее депутаты парламента уже три раза отказывались согласовать варианты выхода страны из ЕС, которые предлагала Мэй. В свою очередь лидеры стран Евросоюза согласились отсрочить Brexit до конца октября.

Соглашение по Brexit вновь выставят на голосование британского парламента-4

Соглашение по Brexit вновь выставят на голосование британского парламента-6

# Международная политика # Фотофакт

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