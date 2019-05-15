Третий день в огне: на юго-западе Китая бушует крупный лесной пожар

Новости Китая. На юго-западе Китая продолжает бушевать крупный лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасателям не удается взять его под контроль уже третий день подряд.

Со стихией сражаются более 2 тысяч пожарных. Огонь распространился и на труднодоступные районы, так что для его тушения пришлось задействовать вертолеты.

Причиной возникновения столь масштабного пожара могла послужить сильная засуха. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков в данном регионе Китая не ожидается.