В Бразилии при мощном взрыве на заводе погибли 9 человек

9 человек погибли, еще 7 получили ранения при мощном взрыве, прогремевшем на заводе в Бразилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был такой силы, что затронул 8 городов в радиусе 20 километров. Само предприятие занималось производством взрывчатки. По данным экстренных служб, ЧП произошло на складе готовой продукции. На месте, где находилось здание, осталась лишь глубокая воронка, сильные повреждения получили находящиеся рядом цеха и офисы. Пока причина произошедшего неизвестна. Расследованием занимается специально созданная комиссия.