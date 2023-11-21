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В Бразилии объявлено ЧП из-за наводнений – есть жертвы

21 ноября 2023 19:00
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Семь человек погибли, еще несколько пропали без вести в результате наводнений в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии объявлено ЧП из-за наводнений – есть жертвы-1

На страну обрушились мощные ливни. В 17 регионах объявлено чрезвычайное положение. Несколько деревень полностью отрезаны от внешнего мира. Их жители находятся без электричества. Сотни местных остались без крыши над головой. Это уже не первый подобный удар стихии по Бразилии за эту осень. За неполных три месяца из-за ливней в стране погибли свыше 50 человек.

# Наводнение # Новости Бразилии # Фотофакт

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