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Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной

21 ноября 2023 18:59
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Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной. Приостановить работу вынужден КПП «Вышнее Немецкое», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной-1

Там скопилось порядка 300 грузовиков. Активисты, как и их польские коллеги, требуют разорвать транспортное соглашение с Киевом, которое подразумевает излишние льготы. Напомним, ранее с теми же требованиями перевозчики Польши заблокировали четыре погранпункта с Украиной. На месте акций становится горячо. Один из польских грузовиков, который ждал въезда, забросали камнями, разбили фары и стекла и даже украли аккумуляторы. В другом случае пострадал, благо только морально, уже украинский коллега – ему польский дальнобойщик угрожал топором.

# Граница # Фотофакт

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