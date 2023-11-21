Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной

Там скопилось порядка 300 грузовиков. Активисты, как и их польские коллеги, требуют разорвать транспортное соглашение с Киевом, которое подразумевает излишние льготы. Напомним, ранее с теми же требованиями перевозчики Польши заблокировали четыре погранпункта с Украиной. На месте акций становится горячо. Один из польских грузовиков, который ждал въезда, забросали камнями, разбили фары и стекла и даже украли аккумуляторы. В другом случае пострадал, благо только морально, уже украинский коллега – ему польский дальнобойщик угрожал топором.