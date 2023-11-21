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ООН: более 2 млн человек нуждаются в немедленной продовольственной помощи в секторе Газа

21 ноября 2023 18:55
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В самой горячей точке нашей планеты – секторе Газа – 2 миллиона человек нуждаются в немедленной продовольственной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в ООН.

ООН: более 2 млн человек нуждаются в немедленной продовольственной помощи в секторе Газа-1

Поддержку организации уже получили более 500 тысяч палестинцев. Однако это лишь часть всех нуждающихся. Сотрудники ООН с первых дней ближневосточного конфликта заявляют о катастрофической гуманитарной ситуации в анклаве. Туда поступает лишь 10 % необходимого продовольствия, и так продолжается полтора месяца – столько длится конфликт на Ближнем Востоке, жертвами которого уже стали свыше 13 тысяч человек. Сейчас стороны противостояния ведут переговоры о временном перемирии. Ожидается, что оно продлится четыре дня.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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