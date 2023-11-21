ООН: более 2 млн человек нуждаются в немедленной продовольственной помощи в секторе Газа

В самой горячей точке нашей планеты – секторе Газа – 2 миллиона человек нуждаются в немедленной продовольственной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в ООН.

Поддержку организации уже получили более 500 тысяч палестинцев. Однако это лишь часть всех нуждающихся. Сотрудники ООН с первых дней ближневосточного конфликта заявляют о катастрофической гуманитарной ситуации в анклаве. Туда поступает лишь 10 % необходимого продовольствия, и так продолжается полтора месяца – столько длится конфликт на Ближнем Востоке, жертвами которого уже стали свыше 13 тысяч человек. Сейчас стороны противостояния ведут переговоры о временном перемирии. Ожидается, что оно продлится четыре дня.