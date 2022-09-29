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В Бразилии обрушился мост с машинами

29 сентября 2022 11:47
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Новости Бразилии. Три человека погибли в результате обрушения моста в Бразилии. Еще 15 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии обрушился мост с машинами-1

ЧП произошло в городе Карейро штата Амазонас. По сообщениям очевидцев, на мосту была трещина, из-за которой образовалась пробка. После этого мост обрушился. Сейчас местные жители вынуждены переправляться через реку на каноэ.

# Несчастный случай # Новости Бразилии # Фотофакт

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