В мире отмечают 30-летие создания Всемирной паутины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 марта 1991 года британский ученый Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Благодаря этому изобретению люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от расстояния, а также получать информацию и доступ к базам данных.
Отметим, что Всемирная паутина – не синоним понятию интернет, а система, которая объединяет все страницы, хранящиеся на специальных серверах.