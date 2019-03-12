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В мире отмечают 30-летие создания Всемирной паутины

12 марта 2019 08:51
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В мире отмечают 30-летие создания Всемирной паутины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 марта 1991 года британский ученый Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Благодаря этому изобретению люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от расстояния, а также получать информацию и доступ к базам данных.

Отметим, что Всемирная паутина – не синоним понятию интернет, а система, которая объединяет все страницы, хранящиеся на специальных серверах.

В мире отмечают 30-летие создания Всемирной паутины-1

В мире отмечают 30-летие создания Всемирной паутины-3

# Интернет # Фотофакт

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