В мире отмечают 30-летие создания Всемирной паутины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 марта 1991 года британский ученый Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Благодаря этому изобретению люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от расстояния, а также получать информацию и доступ к базам данных.

Отметим, что Всемирная паутина – не синоним понятию интернет, а система, которая объединяет все страницы, хранящиеся на специальных серверах.