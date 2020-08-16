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В Бразилии из-за непогоды пострадали 16 человек, почти 130 домов разрушены

16 августа 2020 12:26
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Новости Бразилии. По меньшей мере 830 человек остались без крова в результате удара стихии в южном штате Санта-Катарина в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии из-за непогоды пострадали 16 человек, почти 130 домов разрушены-1

В Бразилии из-за непогоды пострадали 16 человек, почти 130 домов разрушены-3

В Бразилии из-за непогоды пострадали 16 человек, почти 130 домов разрушены-5

16 человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Град и ураганный ветер, порывы которого достигали 30 м/с, разрушили почти 130 домов, повреждено более 50 объектов инфраструктуры.

В Бразилии из-за непогоды пострадали 16 человек, почти 130 домов разрушены-8

Упавшие деревья привели к перекрытию дорог и обрыву линий электропередачи.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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