В Бразилии из-за непогоды пострадали 16 человек, почти 130 домов разрушены

Новости Бразилии. По меньшей мере 830 человек остались без крова в результате удара стихии в южном штате Санта-Катарина в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. По меньшей мере 830 человек остались без крова в результате удара стихии в южном штате Санта-Катарина в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Град и ураганный ветер, порывы которого достигали 30 м/с, разрушили почти 130 домов, повреждено более 50 объектов инфраструктуры.
Упавшие деревья привели к перекрытию дорог и обрыву линий электропередачи.