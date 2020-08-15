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В горных деревнях в Непале из-за оползней погибли 16 человек

15 августа 2020 14:27
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Новости Непала. Трагедия в Непале. В горных деревнях в результате схода оползней погибли по меньшей мере 16 человек, около 30 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В горных деревнях в Непале из-за оползней погибли 16 человек -1

В центральной части страны недалеко от столицы Катманду под завалами оказались порядка 30 домов. Сейчас на месте ЧП работают спасательные службы.  

В горных деревнях в Непале из-за оползней погибли 16 человек -4

Однако операции мешают дожди и сползающая с холмов грязь. Ситуация может ухудшиться. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни погода не изменится.   

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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