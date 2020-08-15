В горных деревнях в Непале из-за оползней погибли 16 человек

Новости Непала. Трагедия в Непале. В горных деревнях в результате схода оползней погибли по меньшей мере 16 человек, около 30 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральной части страны недалеко от столицы Катманду под завалами оказались порядка 30 домов. Сейчас на месте ЧП работают спасательные службы.