В Москве +22, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 августа

На предстоящей неделе в Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет 21 выше ноля.
«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю
На предстоящей неделе в Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет 21 выше ноля.
«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Ясно и 29 тепла в Риме. На два пункта прохладнее в Вене и Мадриде.
Облачно и +25 в Софии. Тот же градус в Анкаре. В Афинах настоящее лето – 31 выше ноля и ясно.
Облачно с прояснениями в Прибалтике. В Риге +22, на три пункта теплее в Вильнюсе. Дождь, гроза и +23 в Варшаве. По-летнему тепло в Киеве – 26 выше ноля. В Москве синоптики обещают дождь и всего +22 градуса.