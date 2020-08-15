В Москве +22, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 августа

На предстоящей неделе в Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь, рассказали в программе «Плюс-минус» . Столбик термометра здесь покажет 21 выше ноля.

Ясно и 29 тепла в Риме. На два пункта прохладнее в Вене и Мадриде.

Облачно и +25 в Софии. Тот же градус в Анкаре. В Афинах настоящее лето – 31 выше ноля и ясно.