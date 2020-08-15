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В Москве +22, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 августа

15 августа 2020 17:15
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На предстоящей неделе в Париже синоптики обещают переменную облачность и дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет 21 выше ноля. 

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +22, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 августа-1

Ясно и 29 тепла в Риме. На два пункта прохладнее в Вене и Мадриде.

Облачно и +25 в Софии. Тот же градус в Анкаре. В Афинах настоящее лето – 31 выше ноля и ясно.

В Москве +22, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 августа-4

В Москве +22, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 августа-6

Облачно с прояснениями в Прибалтике. В Риге +22, на три пункта теплее в Вильнюсе. Дождь, гроза и +23 в Варшаве. По-летнему тепло в Киеве – 26 выше ноля. В Москве синоптики обещают дождь и всего +22 градуса.

# Погода # Фотофакт

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