В Лондоне хотят ежедневно взимать плату с водителей старых авто

Новости Великобритании. Сотни лондонцев не согласны с решением о расширении так называемой зоны с низким уровнем выбросов. Сегодня в нее входит почти весь мегаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом администрация города намерена ежедневно взимать плату с некоторых жителей. Речь о владельцах старых авто. Все дело в экопланах премьера. В порыве заботы о природе Сунак намерен снизить число выбросов в атмосферу. Но для этого нужны новые машины. А для старых проезд по Лондону будет стоить около 13 фунтов стерлингов в день. Активисты уверены, что нововведение сильно ударит по небогатым жителям Лондона.