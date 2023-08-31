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В Лондоне хотят ежедневно взимать плату с водителей старых авто

31 августа 2023 09:19
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Новости Великобритании. Сотни лондонцев не согласны с решением о расширении так называемой зоны с низким уровнем выбросов. Сегодня в нее входит почти весь мегаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне хотят ежедневно взимать плату с водителей старых авто-1

При этом администрация города намерена ежедневно взимать плату с некоторых жителей. Речь о владельцах старых авто. Все дело в экопланах премьера. В порыве заботы о природе Сунак намерен снизить число выбросов в атмосферу. Но для этого нужны новые машины. А для старых проезд по Лондону будет стоить около 13 фунтов стерлингов в день. Активисты уверены, что нововведение сильно ударит по небогатым жителям Лондона.

# Акции протеста # Риши Сунак # Фотофакт

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