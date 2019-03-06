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В Боливии прошёл карнавал

06 марта 2019 14:25
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Новости Боливии. В Боливии прошел традиционный карнавал в Оруро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его считают самым древним карнавалом в Латинской Америке. А с 2001 года праздник числится еще и в списке наследия ЮНЕСКО.

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Главное событие фестиваля – исполнение почти 50 разновидностей народных танцев в костюмах ангелов и демонов. Эта традиция уходит корнями в индейское прошлое страны. Сейчас праздник сочетает в себе традиционные верования и католические обычаи.

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# Карнавал # Фотофакт

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