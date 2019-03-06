В Боливии прошёл карнавал

Новости Боливии. В Боливии прошел традиционный карнавал в Оруро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его считают самым древним карнавалом в Латинской Америке. А с 2001 года праздник числится еще и в списке наследия ЮНЕСКО.