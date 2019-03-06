В России грузовик врезался в микроавтобус. Погибли 6 человек

Новости России. Крупное ДТП произошло в России. В результате лобового столкновения грузовика и автобуса погибли 6 человек, еще 5 травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулём и в результате выехал на встречную полосу. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжёлое.