В России грузовик врезался в микроавтобус. Погибли 6 человек

Новости России. Крупное ДТП произошло в России. В результате лобового столкновения грузовика и автобуса погибли 6 человек, еще 5 травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Крупное ДТП произошло в России. В результате лобового столкновения грузовика и автобуса погибли 6 человек, еще 5 травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулём и в результате выехал на встречную полосу. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжёлое.
Известно, что микроавтобус следовал из Азербайджана в Москву. На месте случившегося работают экстренные службы.