Аномальная жара вызвала лесные пожары в Австралии

Новости Австралии. На юго-восток Австралии обрушилась песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Людей призывают не покидать свои дома.

Кроме этого в стране продолжают бушевать лесные пожары. Причина их возникновения – рекордная для страны жара. Пламя охватило несколько штатов.