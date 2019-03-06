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Аномальная жара вызвала лесные пожары в Австралии

06 марта 2019 14:22
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Новости Австралии. На юго-восток Австралии обрушилась песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Людей призывают не покидать свои дома.

Аномальная жара вызвала лесные пожары в Австралии-1

Кроме этого в стране продолжают бушевать лесные пожары. Причина их возникновения – рекордная для страны жара. Пламя охватило несколько штатов.

Аномальная жара вызвала лесные пожары в Австралии-4

Больше всего пострадал штат Виктория. Там огонь уничтожил более 6 гектаров леса и пять жилых домов. Побороть стихию пытаются несколько сотен пожарных.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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