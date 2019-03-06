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Во Франции охранники устроили акции протеста из-за нападения в одной из тюрем

06 марта 2019 14:19
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Новости Франции. Бунт во Франции: охранники заблокировали 15 тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни надзирателей недовольны дефицитом сотрудников в тюрьмах. Они зажигают костры, сжигают шины и поддоны.

Во Франции охранники устроили акции протеста из-за нападения в одной из тюрем-1

Акции протеста начались после инцидента в одной из тюрем страны. Там, заключенный нанес несколько ударов керамическим ножом двум охранникам. С различными ранениями их госпитализировали. Во время штурма спецподразделения преступник и его жена, которая пришла к нему на встречу, получили пулевые ранения. В результате: женщина погибла. Заключенный задержан.

# Акции протеста # Фотофакт

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