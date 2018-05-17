В болгарской Софии открылся саммит ЕС

Новости мира. Основные темы заседаний 17 мая – геополитика и иранский атом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссии будут вестись относительно перспектив такого сотрудничества. Среди кандидатов на вступление в союз – Македония, Албания Черногория и Сербия. В качестве даты присоединения к Евросоюзу последних двух называют 2025 год.