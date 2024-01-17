МИД РФ осуждает желание Польши разместить войска Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что усиление активности НАТО рядом с границами России не будет оставаться без ответа, пишет РИА Новости.

Таким образом Захарова прокомментировала намерение властей Польши осуществить размещение на территории страны военные подразделения ФРГ. Официальный представитель МИД РФ отметила, что «на территории Польши уже дислоцировано около 10 тысяч американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии, Хорватии».

По мнению Марии Захаровой, если страны нацелены на мир, то размещение на территории Польши дополнительных иностранных войск без необходимости является намерением создать повышенный уровень напряженности в Европе. «Это очередной элемент глобального русофобского курса натовских стран, этой конкретной страны», – считает Захарова.