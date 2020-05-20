Из-за коронавируса Европе грозит безработица огромного масштаба

Новости Великобритании. На фоне пандемии коронавируса Европе грозит невиданная по масштабам безработица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число людей, не имеющих заработка, уже превысило четверть от всего количества трудоспособного населения континента. В частности, в Великобритании безработными числятся свыше 800 тысяч граждан. Это самая высокая цифра за последние 25 лет.