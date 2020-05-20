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Из-за коронавируса Европе грозит безработица огромного масштаба

20 мая 2020 14:18
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Новости Великобритании. На фоне пандемии коронавируса Европе грозит невиданная по масштабам безработица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за коронавируса Европе грозит безработица огромного масштаба-1

Число людей, не имеющих заработка, уже превысило четверть от всего количества трудоспособного населения континента. В частности, в Великобритании безработными числятся свыше 800 тысяч граждан. Это самая высокая цифра за последние 25 лет.

Из-за коронавируса Европе грозит безработица огромного масштаба-4

В стране не хватает рабочей силы в сельском хозяйстве. В связи с этим принц Чарльз и правительство страны призывают безработных граждан помочь со сбором урожая. Так как границы закрыты, сезонных иностранных работников катастрофически не хватает.

# Коронавирус # Принц Чарльз # Фотофакт

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