Впервые за 30 лет. В зоопарке Сан-Диего родился редкий карликовый бегемот

Новости США. Впервые за 30 лет в зоопарке американского Сан-Диего родился редкий карликовый бегемот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыш появился на свет в апреле. Он здоров и чувствует себя хорошо, любит плавать и уже научился задерживать дыхание под водой. Увидеть 11-килограммового детеныша посетители смогут после того, как ему исполнится два месяца.

Карликовых бегемотов относят к вымирающему виду. В мире их осталось всего не более 2,5 тысяч.