В Пекине из-за смога жителям не рекомендуют выходить на улицу: есть серьёзная угроза для здоровья

Новости Китая. Желтый уровень тревоги из-за смога объявлен в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действовать он будет как минимум до вечера 28 февраля.

В связи с загрязнением воздуха все занятия на улице для воспитанников детских садов и школ отменены. Власти рекомендуют жителям не выходить из дома без крайней необходимости.

Отметим, взвешенные частицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Благодаря своим маленьким размерам, они способны проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья.