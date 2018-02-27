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В Пекине из-за смога жителям не рекомендуют выходить на улицу: есть серьёзная угроза для здоровья

27 февраля 2018 09:40
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Новости Китая. Желтый уровень тревоги из-за смога объявлен в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действовать он будет как минимум до вечера 28 февраля.

В связи с загрязнением воздуха все занятия на улице для воспитанников детских садов и школ отменены. Власти рекомендуют жителям не выходить из дома без крайней необходимости.

Отметим, взвешенные частицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Благодаря своим маленьким размерам, они способны проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья.

# Фотофакт # Экология

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