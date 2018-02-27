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Свыше 30 человек стали жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

27 февраля 2018 09:26
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Новости Папуа-Новой Гвинеи. Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее превысило 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 300 жителей оказались среди пострадавших.

Свыше 30 человек стали жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее-1

Множество зданий частично или полностью разрушены в результате подземных толчков и сошедших оползней. В нескольких провинциях отсутствует электроснабжение. Нарушено авиасообщение. В зонах бедствия работают спасатели и военные.

Напомним, землетрясение магнитудой 7.5 было зафиксировано вечером 25 февраля. Из-за нарушения связи власти долгое время не могли сообщить о числе погибших и травмированных, а также о масштабах разрушений.

# Землетрясение # Фотофакт

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