Свыше 30 человек стали жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

Новости Папуа-Новой Гвинеи. Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее превысило 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 300 жителей оказались среди пострадавших.

Множество зданий частично или полностью разрушены в результате подземных толчков и сошедших оползней. В нескольких провинциях отсутствует электроснабжение. Нарушено авиасообщение. В зонах бедствия работают спасатели и военные.

Напомним, землетрясение магнитудой 7.5 было зафиксировано вечером 25 февраля. Из-за нарушения связи власти долгое время не могли сообщить о числе погибших и травмированных, а также о масштабах разрушений.