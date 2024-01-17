В Бишкеке упал военный вертолёт, погиб человек

На окраине Бишкека рухнул военный вертолет, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство Киргизии.

В ведомстве сообщили, что 17 января 2024 года при совершении учебно-тренировочного полета вертолет Ми-8 вынужден был произвести посадку. По предварительной информации, в ходе посадки один человек погиб, восемь человек получили травмы.

По словам представителя пресс-службы Министерства обороны республики, сформирована специальная комиссия, которая будет заниматься расследованием причин и обстоятельств крушения вертолета.