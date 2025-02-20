В Берлине проходит 48-часовая забастовка сотрудников общественного транспорта

Пока еврочиновники размышляют об отправке своих войск в Украину, внутренняя ситуация в странах Евросоюза выходит из-под контроля. В преддверии парламентских выборов в Германии сотрудники берлинских транспортных предприятий организовали забастовку в немецкой столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили организаторы стачки, выступления будут продолжаться 48 часов. В городе не работает метро, не ходят трамваи и автобусы по большинству маршрутов. Отмечается, что это третья и самая продолжительная забастовка в течение трудового спора между рабочими и управляющей компанией. Ко всему прочему, завтра профсоюз работников сферы услуг планирует провести большую демонстрацию в Берлине. А работники общественного транспорта проведут забастовки в шести федеральных землях Германии. Возобновление стачек объясняется недовольством работников текущим предложением работодателей. Профсоюзы требует повышения зарплаты для 16 тысяч сотрудников, доплаты за сменную и разъездную работу, а также 13-ю зарплату в качестве рождественской премии.