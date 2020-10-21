В Берлине неизвестные облили маслянистой жидкостью не менее 70 музейных экспонатов

Новости Германии. Вандалы повредили более 70 музейных экспонатов в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате действий злоумышленников пострадали предметы античного и современного искусства. Среди них полотна XIX века, египетские саркофаги и скульптуры. Все они оказались облиты маслянистой жидкостью. Следы неизвестного вещества обнаружили в Пергамском музее, Новом музее, а также в Старой национальной галерее.