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В Берлине неизвестные облили маслянистой жидкостью не менее 70 музейных экспонатов

21 октября 2020 09:06
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Новости Германии. Вандалы повредили более 70 музейных экспонатов в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине неизвестные облили маслянистой жидкостью не менее 70 музейных экспонатов-1

В результате действий злоумышленников пострадали предметы античного и современного искусства. Среди них полотна XIX века, египетские саркофаги и скульптуры. Все они оказались облиты маслянистой жидкостью. Следы неизвестного вещества обнаружили в Пергамском музее, Новом музее, а также в Старой национальной галерее.

В Берлине неизвестные облили маслянистой жидкостью не менее 70 музейных экспонатов-4

Расследованием преступления занимается полиция Берлина. Пока выйти на след вандалов не удалось.

# Вандализм и живодерство # Фотофакт

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