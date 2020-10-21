Прямой эфир

Семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции

21 октября 2020 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. По делу об убийстве учителя во Франции перед судом предстанут семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции -1

Среди них двое несовершеннолетних, которые, предположительно, предоставили нападавшему информацию о преподавателе, отец радикала, а также исламистский активист и три товарища, которые сопровождали его при покупке оружия.

Всем подозреваемым на слушаниях 21 октября могут быть предъявлены обвинения. Остальных задержанных выпустили из-под стражи.

Семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции -4

Напомним, нападение на учителя истории было совершено в пригороде Парижа 16 октября. 18-летний студент обезглавил его. При задержании злоумышленник оказал сопротивление полицейским и был застрелен. Президент Франции назвал случившееся терактом.

# Убийство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы
21 октября 2020 08:08

Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы

Посмотрите, как упитанный пёс корги из США рассмешил пользователей интернета
21 октября 2020 07:28

Посмотрите, как упитанный пёс корги из США рассмешил пользователей интернета

В пригороде Вероны появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско
20 октября 2020 20:02

В пригороде Вероны появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско