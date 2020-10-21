Семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции

Новости Франции. По делу об убийстве учителя во Франции перед судом предстанут семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. По делу об убийстве учителя во Франции перед судом предстанут семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них двое несовершеннолетних, которые, предположительно, предоставили нападавшему информацию о преподавателе, отец радикала, а также исламистский активист и три товарища, которые сопровождали его при покупке оружия.
Всем подозреваемым на слушаниях 21 октября могут быть предъявлены обвинения. Остальных задержанных выпустили из-под стражи.
Напомним, нападение на учителя истории было совершено в пригороде Парижа 16 октября. 18-летний студент обезглавил его. При задержании злоумышленник оказал сопротивление полицейским и был застрелен. Президент Франции назвал случившееся терактом.