Семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя во Франции

Новости Франции. По делу об убийстве учителя во Франции перед судом предстанут семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них двое несовершеннолетних, которые, предположительно, предоставили нападавшему информацию о преподавателе, отец радикала, а также исламистский активист и три товарища, которые сопровождали его при покупке оружия.

Всем подозреваемым на слушаниях 21 октября могут быть предъявлены обвинения. Остальных задержанных выпустили из-под стражи.