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В Германии вернут на работу пенсионеров? Вот для чего это может понадобиться

25 января 2023 10:00
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Новости Германии. Германии грозит падение благосостояния из-за нехватки кадров. Об этом сообщает крупная немецкая газета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии вернут на работу пенсионеров? Вот для чего это может понадобиться-1

И, по мнению издания, это произойдет уже к 2030 году. Дефицит высококвалифицированных рабочих уже спровоцировал стремительное падение производительности труда. И это невозможно компенсировать внедрением современных станков и оборудования. То есть разрушится основа дальнейшего увеличения богатства.  

В Германии вернут на работу пенсионеров? Вот для чего это может понадобиться-4

Эпоха, когда благосостояние в ФРГ непрерывно росло, подошла к концу. Издание указывает, что Германия впервые после войны столкнулась с таким серьезным вызовом. Чтобы избежать краха, правительство должно как можно скорее мобилизовать все трудовые резервы. Вплоть до того, чтобы возвращать на работу пенсионеров.  

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# Экономика # Новости Германии # Фотофакт

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