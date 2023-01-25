В Германии вернут на работу пенсионеров? Вот для чего это может понадобиться

Новости Германии. Германии грозит падение благосостояния из-за нехватки кадров. Об этом сообщает крупная немецкая газета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, по мнению издания, это произойдет уже к 2030 году. Дефицит высококвалифицированных рабочих уже спровоцировал стремительное падение производительности труда. И это невозможно компенсировать внедрением современных станков и оборудования. То есть разрушится основа дальнейшего увеличения богатства.

Эпоха, когда благосостояние в ФРГ непрерывно росло, подошла к концу. Издание указывает, что Германия впервые после войны столкнулась с таким серьезным вызовом. Чтобы избежать краха, правительство должно как можно скорее мобилизовать все трудовые резервы. Вплоть до того, чтобы возвращать на работу пенсионеров.