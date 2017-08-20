В Берлине 800 неонацистов почтили память Рудольфа Гесса – соратника Гитлера

Новости Германии. По берлинскому округу Шпандау промаршировали неонацисты. 800 человек собрались в германской столице, чтобы почтить память одного из соратников Гитлера – Рудольфа Гесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он умер 30 лет назад в тюрьме, где отбывал за содеянные преступления против человечности пожизненный срок после Нюрнбергского трибунала.