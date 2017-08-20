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Защита от террористов: в Австралии предлагают устанавливать ограждения в местах массового скопления людей

20 августа 2017 11:19
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Новости Австралии. В Австралии разработали план защиты от террористов на автомобилях. Эта тактика экстремистов неминуемо приводит к человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, последние нападения в Испании унесли жизни 15 человек, свыше 100 жителей и туристов из более чем 30 стран получили ранения.

Документ представляет собой руководство по установке защитных сооружений в местах массового скопления людей. Металлические или бетонные ограждения и даже элементарные клумбы не позволят совершить атаки на автомобиле. В Австралии планом уже заинтересовались во многих городах.

# Терроризм

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