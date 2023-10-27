У границ КНДР и Китая проходят военные учения США и Южной Кореи. В маневрах в Желтом море участвует 30 кораблей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У границ КНДР и Китая проходят военные учения США и Южной Кореи. В маневрах в Желтом море участвует 30 кораблей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них истребители ВВС, суда береговой охраны, эсминцы, а также патрульная авиация. Учения проходят прямо у северной разграничительной линии. Ее в Сеуле считают морской границей.