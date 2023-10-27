Умер бывший премьер Госсовета КНР

Новости Китая. Скорбная новость пришла ночью из Китая – не стало большого друга Беларуси. Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян скончался в возрасте 68 лет. По данным агентства Синьхуа, причиной стал сердечный приступ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ли Кэцян считался вторым человеком в иерархии коммунистической партии Китая. С 2012 года руководил правительством в сложный период торговой войны с США и пандемии. Колоссальную помощь и поддержку он оказывал белорусскому народу и нашему государству в целом.

При непосредственном участии Ли Кэцяна Беларусь и КНР достигли практически невозможного. Как отметил во время государственного визита в Китай в начале марта Александр Лукашенко, если ранее страны мечтали о 5 миллиардах долларов товарооборота, то сегодня этот показатель уже практически достиг 6 миллиардов и продолжает расти.

В последний раз Ли Кэцян выступил с докладом о работе правительства на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей весной. После завершения парламентской сессии политик ушел на пенсию.