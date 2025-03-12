Прямой эфир

В Белом доме сообщили о продуктивности встречи делегаций Украины и США

12 марта 2025 06:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вашингтон готов в ближайшее время представить итоги встречи с делегацией Киева в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

В Белом доме сообщили о продуктивности встречи делегаций Украины и США-1

Фото: Pinterest

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, встречу государственного секретаря США Марко Рубио и американского советника по национальной безопасности Майка Уолтца с украинской стороной можно считать продуктивной.

Сведения касательно переговорного процесса переданы президенту США Дональду Трампу, отметила Левитт.

# Дональд Трамп # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Здравоохранению Латвии не хватает 40 млн евро в 2025 году
12 марта 2025 05:59

Здравоохранению Латвии не хватает 40 млн евро в 2025 году

Вооружённые силы ФРГ столкнулись с нехваткой кадров
12 марта 2025 05:53

Вооружённые силы ФРГ столкнулись с нехваткой кадров

Во Франции стартовал второй Парижский форум по обороне и стратегии
11 марта 2025 19:49

Во Франции стартовал второй Парижский форум по обороне и стратегии