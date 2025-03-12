В Белом доме сообщили о продуктивности встречи делегаций Украины и США

Во Франции стартовал второй Парижский форум по обороне и стратегии

Так, на открытии форума по обороне и стратегии, который начал работу в Париже, глава оборонного ведомства Пятой республики заявил, что его Франция не согласится на демилитаризацию Украины как часть решения конфликта с Россией.