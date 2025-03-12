В Белом доме сообщили о продуктивности встречи делегаций Украины и США

Вашингтон готов в ближайшее время представить итоги встречи с делегацией Киева в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.
Вашингтон готов в ближайшее время представить итоги встречи с делегацией Киева в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.
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По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, встречу государственного секретаря США Марко Рубио и американского советника по национальной безопасности Майка Уолтца с украинской стороной можно считать продуктивной.
Сведения касательно переговорного процесса переданы президенту США Дональду Трампу, отметила Левитт.