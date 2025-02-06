В Белом доме раскрыли инвестиции USAID
Американское агентство было не только щедрым инвестором цветных революций и госпереворотов по всему миру. Вскрывшийся перечень миллионных трат USAID вообще трудно объяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белый дом опубликовал список вложений в совершенно нелепые проекты. Как выяснилось, USAID буквально «удобряло зелеными» плодородную почву в десятках государств. Но на какие «всходы» рассчитывал Вашингтон? Или, быть может, за нелепыми формулировками скрывались совсем иные цели?
Вот лишь несколько весьма весомых позиций. 20 миллионов долларов было вложено в постановку шоу «Улица Сезам» в Ираке. Еще 10 ушло на продовольственную помощь террористической группировке, которая была связана с «Аль-Каидой». В то, что террористы настолько прожорливы, верится с трудом.
Миллионы уходили на инклюзив и зеленый транспорт. Цель вроде и благородная, но любопытно, в каких именно странах. А еще деньги американских налогоплательщиков тратили на закупку удобрений в Афганистане, которые потом использовались для производства героина.
Более 2 миллионов долларов ушло на помощь BBC в оценке разнообразия ливийского общества. Щедро USAID финансировало и расширение географии нетрадиционных ценностей.
От 1 до 6 миллионов долларов ушло на продвижение ЛГБТ-повестки в Армении, на Ямайке, Западных Балканах, Уганде и Гватемале. Почти 50 тысяч направили на трансгендерную оперу в Колумбии. И более 30 стоили комиксы на аналогичную тему в Перу.