В Белом доме раскрыли инвестиции USAID

Американское агентство было не только щедрым инвестором цветных революций и госпереворотов по всему миру. Вскрывшийся перечень миллионных трат USAID вообще трудно объяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белый дом опубликовал список вложений в совершенно нелепые проекты. Как выяснилось, USAID буквально «удобряло зелеными» плодородную почву в десятках государств. Но на какие «всходы» рассчитывал Вашингтон? Или, быть может, за нелепыми формулировками скрывались совсем иные цели?

Вот лишь несколько весьма весомых позиций. 20 миллионов долларов было вложено в постановку шоу «Улица Сезам» в Ираке. Еще 10 ушло на продовольственную помощь террористической группировке, которая была связана с «Аль-Каидой». В то, что террористы настолько прожорливы, верится с трудом. Миллионы уходили на инклюзив и зеленый транспорт. Цель вроде и благородная, но любопытно, в каких именно странах. А еще деньги американских налогоплательщиков тратили на закупку удобрений в Афганистане, которые потом использовались для производства героина.