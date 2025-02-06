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USAID прекратило свою деятельность в Азербайджане

06 февраля 2025 16:54
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USAID прекратило свою деятельность в Азербайджане. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

USAID прекратило свою деятельность в Азербайджане-2

По его словам, у USAID больше нет правовых оснований на работу в стране. Правительство Азербайджана отказалось продлевать документ о сотрудничестве, который истек еще в феврале прошлого года. Решение также было принято и после проверки, показавшей, что помощь USAID не отвечала интересам государства, а служила исключительно продвижению американской повестки. 

К слову, подобный шаг может стать примером для других стран, стремящихся к большей независимости в отношениях с США. Ранее новая администрация США фактически блокировала деятельность USAID. Это было сделано по решению американского президента Дональда Трампа.

# Международная политика

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