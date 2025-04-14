На протяжении нескольких месяцев весь мир наблюдает за политической обстановкой в Сербии. В ответ на массовые беспорядки со стороны оппозиции в Белграде состоялся масштабный митинг в поддержку правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах собрались толпы сторонников президента. Они заявляют: «Мы не отдадим Сербию».

Александр Вучич объявил о создании нового движения, призванного объединить общество. К митингу в поддержку лидера Сербии присоединились тысячи участников. Кульминацией шествия стало выступление, во время которого были озвучены цели движения «За народ и государство». Становится очевидным, что якобы спонтанные протесты, были срежиссированы силами извне ради собственной выгоды и смены политического руководства.

Александр Вучич, президент Сербии:

Мы не позволим развалить нашу страну. Нам необходимо установить полное уважение к Конституции и закону; обеспечить безопасность республики и ее граждан, а также вернуть стране конфискованные институты, включая государственные СМИ Сербии.

Сербы начали осознавать, что их независимость и государственность находятся под угрозой. Однако, как и в прошлом, возможности поддержки республики крайне ограничены. Александр Лукашенко, посещая Белград в 1999-м во время военной агрессии НАТО, предлагал помощь стране. Но проблемы Сербии уже тогда нельзя было решить только военной силой. Страна стала не просто полигоном для западного оружия, на ней отрабатывали гораздо более дешевый и эффективный механизм смены власти через якобы мирный протест.