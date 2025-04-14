Через пять лет системе здравоохранения Латвии не будет хватать 2400 специалистов

Прогноз для латвийского здравоохранения: кадровый дефицит в 2 400 человек через пять лет. Такие данные получены в результате исследований о спросе и предложениях рабочей силы в области здравоохранения и личной гигиены, проведенные Министерством благосостояния Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом старения населения роль здравоохранения становится все более важной, ведь уже треть населения страны сталкивается с проблемами здоровья, которые ограничивают их повседневную активность – дома, на работе или в свободное время. Лечить людей по сути некому, а подготовка новых кадров – длительный процесс. Чтобы хоть как то сгладить ситуацию в Латвии разрабатывают меры по стимулированию людей оставаться на рынке труда как можно дольше. Так в 2024 году значительная доля, работающих в здравоохранении, принадлежала возрастной группе 55-64 года. На пенсии продолжали работать около 14 тысяч человек.