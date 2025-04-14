В Белграде прошёл митинг в поддержку президента Сербии

В Белграде прошел учредительный митинг движения «За народ и государство» в поддержку президента Александра Вучича. Инициатива появилась на фоне массовых протестов студентов и оппозиции, требующих отставки действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на волну недовольства Вучич объявил о создании нового движения, призванного объединить общество. К митингу в поддержку лидера Сербии присоединились тысячи участников. Кульминацией шествия стало выступление, во время которого Вучич озвучил цели движения «За народ и государство».

Александр Вучич, президент Сербии:

Мы не позволим развалить нашу страну. Нам необходимо установить полное уважение к Конституции и закону; обеспечить безопасность Республики и ее граждан, а также вернуть стране конфискованные институты, включая государственные СМИ Сербии.

На главной площади Белграда выступали и другие политики. Так, председатель парламента заявила, что из-за оппозиционных студенческих протестов страна потеряла 700 миллионов евро. По ее словам, это безусловно скажется на достатке рядовых граждан, однако власти сделают все, чтобы стабилизировать ситуацию.