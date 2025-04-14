Прямой эфир

В Белграде прошёл митинг в поддержку президента Сербии

14 апреля 2025 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Белграде прошел учредительный митинг движения «За народ и государство» в поддержку президента Александра Вучича. Инициатива появилась на фоне массовых протестов студентов и оппозиции, требующих отставки действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде прошёл митинг в поддержку президента Сербии-2

В ответ на волну недовольства Вучич объявил о создании нового движения, призванного объединить общество. К митингу в поддержку лидера Сербии присоединились тысячи участников. Кульминацией шествия стало выступление, во время которого Вучич озвучил цели движения «За народ и государство».

В Белграде прошёл митинг в поддержку президента Сербии-4

Александр Вучич, президент Сербии:
Мы не позволим развалить нашу страну. Нам необходимо установить полное уважение к Конституции и закону; обеспечить безопасность Республики и ее граждан, а также вернуть стране конфискованные институты, включая государственные СМИ Сербии.

На главной площади Белграда выступали и другие политики. Так, председатель парламента заявила, что из-за оппозиционных студенческих протестов страна потеряла 700 миллионов евро. По ее словам, это безусловно скажется на достатке рядовых граждан, однако власти сделают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

# Александр Вучич # Протесты # Сербия

Другие новости рубрики

Все новости
NYT: Трамп в первый президентский срок спросил Порошенко, чей Крым
13 апреля 2025 15:37

NYT: Трамп в первый президентский срок спросил Порошенко, чей Крым

Newsweek показал карту раздела мира на сферы влияния РФ, США и Китая
13 апреля 2025 15:14

Newsweek показал карту раздела мира на сферы влияния РФ, США и Китая

«Спартак» минимально обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии плей-офф
13 апреля 2025 14:24

«Спартак» минимально обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии плей-офф