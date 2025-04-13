«Спартак» минимально обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии плей-офф

Во втором матче серии плей-офф КХЛ московский «Спартак» одержал верх над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:4 в овертайме. Об этом пишет РИА Новости.
В составе победителей хет-трик оформил Адам Ружичка, сравнявший счет за одну секунду до конца 3-го периода и забивший решающую шайбу в овертайме.
Также отличились Николай Голдобин и Андрей Локтионов.
За хозяев шайбы забросили Владислав Ефремов, Денис Ян, Динар Хафизуллин и Данил Алалыкин.
«Спартак» уравнял счет в серии до четырех побед (1-1). Следующий матч пройдет 15 апреля в Москве. «Спартак» закончил очередной сезон на третьем месте на Западе, а «Салават Юлаев» – на втором на Востоке.