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«Спартак» минимально обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии плей-офф

13 апреля 2025 14:24
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Во втором матче серии плей-офф КХЛ московский «Спартак» одержал верх над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:4 в овертайме. Об этом пишет РИА Новости.

В составе победителей хет-трик оформил Адам Ружичка, сравнявший счет за одну секунду до конца 3-го периода и забивший решающую шайбу в овертайме.

«Спартак» минимально обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии плей-офф-1

Фото: pixabay

Также отличились Николай Голдобин и Андрей Локтионов. 

За хозяев шайбы забросили Владислав Ефремов, Денис Ян, Динар Хафизуллин и Данил Алалыкин.

«Спартак» уравнял счет в серии до четырех побед (1-1). Следующий матч пройдет 15 апреля в Москве. «Спартак» закончил очередной сезон на третьем месте на Западе, а «Салават Юлаев» – на втором на Востоке.

# Хоккей

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