«Спартак» минимально обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии плей-офф

Во втором матче серии плей-офф КХЛ московский «Спартак» одержал верх над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:4 в овертайме. Об этом пишет РИА Новости.

В составе победителей хет-трик оформил Адам Ружичка, сравнявший счет за одну секунду до конца 3-го периода и забивший решающую шайбу в овертайме.