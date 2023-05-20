Новости Сербии. В Белграде прошла массовая акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия». По улицам города прошли несколько десятков тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требуют снять с эфира телевидения программы, в которых пропагандируют безнравственность, насилие и агрессию. Кроме того, демонстранты призвали власти отправить в отставку главу МВД и руководителя Национального агентства безопасности. По мнению жителей Сербии, они не справляются со своими обязанностями и бессильны положить конец преступлениям с применением оружия.

Причиной для проведения массовой акции послужили недавние инциденты: 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, убив девять человек и ранив шестерых. На следующий день в Белграде произошло еще одно массовое убийство. Мужчина расстрелял восемь человек, 14 получили ранения, в основном дети.