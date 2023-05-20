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В Белграде прошла многотысячная акция протеста против насилия – в стране участились массовые убийства

20 мая 2023 07:43
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Новости Сербии. В Белграде прошла массовая акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия». По улицам города прошли несколько десятков тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Белграде прошла многотысячная акция протеста против насилия – в стране участились массовые убийства-1

Люди требуют снять с эфира телевидения программы, в которых пропагандируют безнравственность, насилие и агрессию. Кроме того, демонстранты призвали власти отправить в отставку главу МВД и руководителя Национального агентства безопасности. По мнению жителей Сербии, они не справляются со своими обязанностями и бессильны положить конец преступлениям с применением оружия.  

Причиной для проведения массовой акции послужили недавние инциденты: 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, убив девять человек и ранив шестерых. На следующий день в Белграде произошло еще одно массовое убийство. Мужчина расстрелял восемь человек, 14 получили ранения, в основном дети.  

В Белграде прошла многотысячная акция протеста против насилия – в стране участились массовые убийства-4

Это уже третья за две недели акция протеста, но демонстранты заявили, что будут продолжать их до тех пор, пока власти не прислушаются к их требованиям.  

# Акции протеста # Новости Сербии # Фотофакт

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