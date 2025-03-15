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Европе грозит совершение «цивилизационного самоубийства» – Вэнс

15 марта 2025 11:56
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Страны ЕС в шаге от того, чтобы осуществить «цивилизационное самоубийство». Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет ТАСС.

Европе грозит совершение «цивилизационного самоубийства» – Вэнс-1

Фото: Pinterest

Как считает Вэнс, дело в нежелании или неспособности держать под контролем свои границы. По этой причине граждане ЕС пытаются противостоять происходящему, однако власти ряда стран уже начали ограничивать свободу слова граждан, отметил политик.

# Международная политика

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