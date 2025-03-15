Европе грозит совершение «цивилизационного самоубийства» – Вэнс

Страны ЕС в шаге от того, чтобы осуществить «цивилизационное самоубийство». Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет ТАСС.

Как считает Вэнс, дело в нежелании или неспособности держать под контролем свои границы. По этой причине граждане ЕС пытаются противостоять происходящему, однако власти ряда стран уже начали ограничивать свободу слова граждан, отметил политик.